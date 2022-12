«Me gusta ir a contracorriente, es lo que te hace diferente»

En la biografía de Guerrita del bachiller González de Rivera -seudónimo del autor malagueño Juan Guillén Soto- se expone que el matador de toros cordobés Manuel Fuentes Bocanegra admitió en su cuadrilla a Rafael Guerra en 1881 y que ese fue el comienzo profesional de la carrera del segundo califa del toreo. De Bocanegra, fallecido en 1889 por las heridas que le causó un toro en Baeza, se dice en la citada biografía que ayudaba siempre a los incipientes torerillos en la que entonces era una de las ciudades más toreras de España. Casi siglo y medio después de esta historia, otro torero nuevo, novillero aún, David Gavilán Fuentes, recuerda que es descendiente «directo» de aquel Manuel Fuentes, cuyo recuerdo pervive con el nombre de una calle en la zona de Poniente Sur. «Mi abuelo, que se llama Manuel Fuentes, es nieto de un nieto de Fuentes Bocanegra, así es que el apellido ha llegado a mi madre», expone David Fuentes Bocanegra, que así se anuncia en los carteles, orgulloso del legado que le ha hecho torero. «En mi familia, además, ha habido varios novilleros y mi abuelo ha sido mozo de espadas, por eso soy torero y como me gusta mucho leer, lo sé todo del histórico Bocanegra y de su trayectoria como torero».

David Fuentes Bocanegra, cordobés de 19 años, quiere ser torero «desde que tengo uso de razón, desde los tres años veía en casa los capotes, los vestíos, de hecho mi regalo de comunión fue torear una becerra». Fuentes, que debutó en público en la novillada-homenaje a la mujer cordobesa en 2018, ha toreado este año 15 novilladas «con unas sensaciones muy buenas porque veo que cada tarde avanzo». El novillero asegura que esta temporada, la primera en firme que realiza, «he pisado plazas de importancia como Jaén o Málaga, donde he toreado dos tardes en cada una, y otra en El Puerto de Santa María, y eso es clave». Precisamente, poco antes de esta entrevista se ha estado probando en Madrid un vestido de torear con el que tiene previsto debutar con picadores en Málaga en agosto del año que viene. «Como fui ganador del certamen de novilladas sin caballos de Málaga me han otorgado como premio mi debut y eso creo que es un paso muy importante en mi carrera, porque es una plaza de primera en una feria de categoría», expresa el torero.

«Estaré siempre agradecido a la escuela de Córdoba»

«De momento entreno todos los días, solo estoy centrado en el toreo, dejé los estudios en segundo de bachillerato porque para ser torero hay que vivir para esto, y si me fallara, pues seguiré siendo muy joven para volver a estudiar», afirma convencido Fuentes Bocanegra, a quien le genera respeto el debut con caballos, ya que «el paso del eral al utrero es más difícil que llegar a la alternativa, porque con caballos ya se torean prácticamente toros y la lidia es distinta». Una de los aspectos de Fuentes Bocanegra que llama la atención es que su carrera la lleva la Escuela Taurina de Jaén. ¿Por qué no la de Córdoba? «Necesitaba un cambio de aires y seguir creciendo y eso aquí era más complicado, por eso me fui, aunque estaré siempre agradecido a la escuela de Córdoba».

Normalmente se pregunta a los novilleros sobre sus motivaciones para ser toreros en un mundo como el actual, pero no es el caso de Fuentes Bocanegra, ya que «he vivido el toreo desde pequeño, aunque aun así me gusta ir a contracorriente porque eso es lo que te hace diferente, no ser un borrego tal como te dicta la sociedad. No veo la tele, apenas salgo, solo entreno, leo y veo vídeos de toros», afirma el torero, quien expresa que disfruta con obras como las memorias de Joselito o el Belmonte de Chaves Nogales, «que es un clásico magnífico». Sorprende de Fuentes Bocanegra su ruptura con los cánones juveniles hasta el punto de disfrutar con la música de «Sabina, El Barrio, Niña Pastori, Julio Iglesias, Vicente Fernández…» ¿Vicente Fernández? «Sí, el padre de Alejandro Fernández». Hasta ahí su heterodoxia en apetencias musicales para un joven de 19 de años.

Como hoy se pueden ver muchas corridas de toros por televisión, Fuentes Bocanegra es capaz de recitar casi de memoria las principales actuaciones de los últimos años: «La tarde de Aguado en Sevilla, Roca Rey en Bilbao, Morante este año en Sevilla, también he visto en vivo a José Tomás en Jaén y eso es diferente a todo, la verdad es que son días y sensaciones que te marcan». Tanta afición tiene que dice disfrutar «hasta con las faenas de mis compañeros de la escuela». Él sostiene que ver a las figuras le sirve para «buscar la pureza y torear despacio, que es donde está la verdad de esta profesión».

Fuentes busca la competencia con Manuel Román porque «sería muy bonito para Córdoba y para los dos como toreros, si nos tenemos el uno al otro podemos sacar muchas cosas positivas, porque somos muy diferentes y nos complementaríamos muy bien en una plaza de toros». Este joven novillero cordobés, que sube para entrenar a las ermitas, enclave emblemático para el toreo cordobés, afirma que «allí es donde me relajo y donde sueño lo que quiero ser».