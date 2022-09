Finito de Córdoba: "La voz de Mercé me inspirará en la encerrona de Lucena”

El diestro cordobés Finito de Córdoba afronta con “ilusión” y “responsabilidad” el festejo taurino que protagonizará el próximo día 11 de septiembre en la plaza de toros de Lucena , en el que se maridará la maestría sobre el albero y el arte del cante flamenco de José Mercé, lo que, según el torero, “me inspirará en Lucena”. Se trata de un espectáculo “único” en el que el maestro se enfrentará a cuatro reses de Fuenteymbro y Torrehandilla y que, tras su presentación en Lucena, este viernes ha dado a conocer el propio Finito en el Museo Taurino de Córdoba.

Así, por primera vez los aficionados a la lidia y al mundo de flamenco podrán disfrutar de un festejo calificado de “histórico e inolvidable”, pero que por su propia singularidad también concita algo de incertidumbre debido, precisamente, a que no se ha hecho nunca.

Tras hablar de su “extraña” temporada este año, aunque “muy feliz” por sus corridas en Lima (Perú), “donde me he encontrado con una gran afición que respeta mucho al torero”, Finito ha mostrado su alegría ante este singular festejo, cuyo resultado también depende de “cuatro animales que tienen mucho que decir” y que espera que, “aunque no embistan, al menos, no molesten, porque puede haber toros con muy buena condición para el éxito pero que a la vez sean muy exigentes, lo que requiere más concentración y es un desgaste psicológico muy grande”.

Según ha señalado, este corrida se ha organizado “con mucho mimo y cariño y estoy recibiendo muchos mensajes de gente muy ilusionada y con ganas de disfrutar de algo distinto” a la que está deseando “brindar" esa tarde, sobre todo, "a los que siempre han estado a mi lado”.

Mercé desde el tendido

En cuanto a la intervención de Mercé, que cantará desde el tendido, Finito ha recordado los más de veinte años de amistad con el artista, agradeciendo que “el destino nos una en una plaza de toros vestido de luces y en un lugar que es talismán en mi carrera”.

Pese a la singularidad del festejo, para Finito este no será un paseíllo “muy distinto”, aunque “no va a ser fácil que Mercé se arranque en el momento adecuado”. “Fusionar toreo y cante es muy complicado”, ha continuado Finito, que ha explicado que ya ha indicado al cantaor las situaciones más idóneas para arrancarse.

A pesar de esta dificultad, Finito confía en sus años de experiencia para afrontar este espectáculo en el que “nos unimos dos almas” y “ha sido una idea muy acertada del empresario David Márquez". El diestro también ha aludido a “los tiempos difíciles que vive la tauromaquia”, por lo que ofrecer un festejo distinto “puede ser bonito, que es lo importante”.

El torero desconoce cuál será el repertorio que interpretará el cantaor, lo que será una sorpresa, pero se conforma, reconoce, “con que nos aproximemos al acierto, porque al 100% soy consciente de que es imposible”. "Soñar es libre y esa tarde me ilusiona mucho” porque “creo que es una experiencia única para los amantes del toreo y del flamenco” que puede abrir una nueva línea dentro de los festejos taurinos. “Puede ser un principio, pero todo dependerá de los compañeros”, ha concluido Finito, que también ha lanzado alabanzas al cartel anunciador del festejo, que tendrá lugar alas 18.30 horas en el coso de Los Donceles.