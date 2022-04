Entretenida corrida de toros en Cabra

El Domingo de Ramos en Cabra por poco se convierte en domingo de Pasión al formarse un gran alboroto en el cuarto toro de la tarde, segundo de El Fandi, cuando gran parte del público, que contagió a todos los tendidos, solicitaron el indulto del animal. Un toro que repetía incansablemente en una faena pasada de rosca, donde primó mas la cantidad que la calidad. Sin embargo el presidente Rafael Lama, que debutaba en el palco como tal, se mantuvo en sus trece indicando varias veces al diestro que entrara a matar. Al no hacerlo y según fue pasando el tiempo reglamentario los avisos fueron sonando mientras el torero seguía a lo suyo. Por fin se percata de que su tiempo ha terminado y se retira al callejón.

Pero la mecha estaba encendida y el vocerío era enorme. Como los cabestros no cumplieron fue el propio Fandi quien llevó, muleta en mano, al toro a la puerta de chiqueros. Creemos, sinceramente, que el presidente estuvo acertado y hay que tener dos agallas para que el ambiente no te supere. Por su parte, a El Fandi a este toro lo recibió con dos largas cambiadas de rodillas y luego, tan espectacular como siempre, banderilleó entre el clamor popular. La faena de muleta fue una exhibición de su repertorio. En su primero formó un lío con el capote y las banderillas y con la muleta estuvo fajador.

Manzanares, por su parte, firmó lo mejor de la tarde en una faena de muleta elegante a su primer toro, al que acarició hasta el infinito en pases templados y profundos por ambas manos. Toreo de excelencia en un torero que resuma calidad en todo lo que hace. La oreja fue de ley. A su segundo lo muleteó con la misma intensidad, pero el animal no era lo mismo. Sin embargo le tenemos anotados unos pases de pecho al hombro contrario de perfecta realización. La estocada contundente recibiendo puso en sus manos otra oreja.

Roca Rey, al que el público esperaba, sintonizó enseguida con los tendidos y mantuvo esa conexión toda la tarde. El quite por chicuelinas, tafalleras y gaoneras, todo continuado, dejó el camino expedito para la faena de muleta donde demostró una vez más que esta temporada viene a por todas. Su labor fue brillante por ambas manos y no escamoteó arrimones de órdago. Dos orejas más que merecidas. En el que cerró plaza volvió a encandilar en el quite y con la franela otra faena muy del gusto del respetable. Necesitó una estocada y cuatro descabellos para que doblara el animal. Fue ovacionado.

Los tres toreros salieron andando en solidaridad con El Fandi.