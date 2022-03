Finito, desencantado: “Yo quiero venir a Córdoba siempre”

El matador de toros Juan Serrano Finito de Córdoba se ha mostrado desencantado y “cansado” tras hacerse públicos los carteles de la Feria de Mayo, en los que ha sido sorpresa su ausencia. El cordobés no ha concretado los motivos por los que no está anunciado en el ciclo taurino cordobés, pero ha asegurado que él quiere “venir a Córdoba siempre”. En su opinión es José María Garzón, empresario de Lances de Futuro, que gestiona la plaza de toros de Los Califas, quien debe especificar las razones. Preguntado por este tema, el responsable del coso de Ciudad Jardín ha señalado que se han dado “diferentes circunstancias”, aunque no ha querido especificar cuáles. Sobre las negociaciones entre ambas partes, Finito ha explicado que no se ha producido un contacto directo, sino a través de una tercera persona, mientras que el empresario sevillano no ha querido entrar en detalles.

“La corrida que hice en Córdoba fue por y para Córdoba”, ha recordado el torero sobre su última actuación en Los Califas, el pasado octubre. Por eso, por su disposición a darlo todo por Córdoba, es por lo que ha echado en falta alguna alusión a su ausencia en la presentación de los carteles el pasado miércoles, alguna queja por parte de la afición. Y no solo por su ausencia, sino por el hecho de que tampoco ninguno de los tres novilleros sean de la provincia y que la alternativa de Lagartijo haya llegado "a última hora", según el propio Finito, para salvar las combinaciones de la carencia de espadas cordobeses. Finito se queda fuera de una Feria de Mayo con figuras y la alternativa de Lagartijo A este respecto, Garzón considera oportuno que Córdoba se convierta en una “gran ciudad nacional e internacional”, y destaca que ser de Córdoba no es razón suficiente para participar en la feria taurina. Además, también cree apropiado dar la oportunidad a jóvenes promesas. Y sobre la alternativa de Lagartijo, asegura que “lo ha demandado mucho la gente”. Garzón ha recordado que cortó tres orejas en octubre y que también las figuras han apostado por él. Sobre la ausencia de Finito, el responsable de Lances de Futuro ha insistido en que las “circunstancias” no han posibilitado su presencia, pero no ha descartado que venga a lo largo del año. El empresario ha resaltado que el año pasado contó con el torero cordobés en la Feria de Santander y en el 30 aniversario de su alternativa. Y, además, ha asegurado que seguirá contando con él. A este respecto, y sobre el futuro, Juan Serrano ha apuntado que prefiere no entrar en especulaciones. Por el contrario, centrándose en el presente, ha lamentado tajante que también "me lo hizo hace dos años”. Siguiendo con la presencia o no de espadas cordobeses en los carteles de la presente edición, Garzón ha destacado que le gusta mucho Finito y que, si pudiera, sacaría al ruedo a Manuel Benítez El Cordobés, a Machaquito o, incluso, a Manolete, a quien se homenajea en el 75 aniversario de su fallecimiento. Por lo demás, el empresario de Los Califas ha indicado que seguirá apostando por la escuela taurina cordobesa y que, a pesar de la “mala racha dada por las últimas circunstancias”, sigue trabajando en su propósito de elevar a la máxima categoría a la plaza de toros cordobesa. Entre otras cosas, abriéndola a “cinco o seis corridas anuales”. De momento, con la cabeza puesta en la próxima feria, está convencido de que “va a ser un éxito”.