A primeras horas de la tarde del miércoles, día 2 de febrero, ha fallecido en Córdoba, a los 78 años de edad, Fernando Sánchez Saco, novillero de los años sesenta y perteneciente a una dinastía de toreros emparentados con Manolete, ya que Carmela, su madre, era prima hermana del IV Califa. También era nieto de Manuel Saco León Cantimplas banderillero de Joselito El Gallo.

A Fernando le apodaban El Junco porqué su padre, el matador de toros Rafael Sánchez Camará II, decía "Mira, toreando parece un junco". Porque era espigado y se quedaba quieto.

Su afición a los toros estaba cantada, pues al nacer, lo primero que vio al abrir los ojos fue una silla con un vestío de luces. Su padre fue matador de toros y los seis hermanos fueron toreros: Rafael (ya fallecido), Manuel, José, Paco, Fernando y Antonio.

Fernando, para que en casa no le vieran entrenar, se subía a la azotea y lo hacía solo. Antes había que torear muy bien de salón antes de hacerlo con las vacas.

Comenzaron a llevarlo a tentaderos Victoriano Valencia, su hermano Manolo y su primo Antonio Sánchez Fuentes. El valor y la clase eran las cualidades que adornaban su toreo.

Fernando Sánchez Saco mató su primer novillo en Posadas, en la parte seria de un espectáculo cómico. En la cuadrilla lo acompañaban sus tíos Rafael Saco El Pelu y Niño Dios y como mozo de espadas Paco Repiso. Con este espectáculo actuó varias tardes.

La primera novillada seria la mata en Oviedo junto a Juanito Puerta y Paco Pallarés. Tuvo un triunfo importante y lo repitieron en un mano a mano con Pallarés, poniendo el cartel de “no hay billetes”.

Después toreó varias novilladas por diversas localidades, hasta la tarde de Andújar. Esta fue la última. Allí las cosas no salieron bien. Los novillos no tenían un pase, y Fernando no era torero de rodillazos por que realizaba un toreo de arte. El caso es que este “resbalón”, junto a la situación económica por la que tenían que pasar los novilleros, le mimó la moral hasta el punto de que decide dejarlo. Siempre estuvo convencido de que de haber tenido un buen padrino, habría alcanzado otras cotas más altas en el mundo del toro. Ayer tuvo lugar el funeral. Descanse en Paz.