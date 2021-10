El diestro Manuel Benítez El Cordobés se ha mostrado dispuesto a reaparecer a sus 85 años para torear un festival a beneficio de la lucha contra el cáncer en la Plaza de Toros de Los Califas de Córdoba. Durante su intervención en un acto de la Tribuna en Defensa de la Tauromaquia, celebrado en la Fundación Cajasol en Córdoba, el conocido como "quinto califa del toreo", tras Lagartijo, Guerrita, Machaquito y Manolete, aseguró no tener inconveniente en volver a los toros.

El Cordobés, gran mito del toreo y fenómeno social en los ruedos y fuera de ellos, donde se convirtió en imagen icónica de la España de la década del desarrollismo, fue inmortalizado, además de por el fenómeno mediático que representó su irrupción y su propia imagen, por el libro de Dominique Lapierre y Larry Collins O llevarás luto por mí.

La aparente heterodoxia de Benítez en los ruedos, su imagen que le valió el alias del Pelos, su irreverencia con las fomas de la época y su fulgurante ascenso social y económico, no en balde fue el acuñador del término "kilo" para el millón de pesetas, le convirtió en símbolo.

Tras reaparecer por última vez de forma esporádica en 2000, recibió la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes en 2015, último de los reconocimientos a una figura que ha trascendido en todo momento lo taurino desde que, como maletilla a la desesperada, se tiró al ruedo de las Ventas en 1957 y debutó en Palma del Río, su pueblo, tres años después.

Benítez no ha descuidado nunca su forma física y hace alarde de sus facultades cuando la ocasión lo requiere, como hizo en el acto en el que se mostró dispuesto a volver, aunque de corto, pese a su edad. "Yo no tengo inconveniente, si hace falta, en un festival para el cáncer en Córdoba", reiteró El Cordobés, quien subrayó que más claro no puede ser y que la "edad no tiene nada que ver" porque está como "un chaval" y se preguntó por qué Córdoba, con lo que supone en la tauromaquia, se queda "con los brazos cruzados".