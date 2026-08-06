El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en El Viso del Alcor según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El Viso del Alcor se prepara para un día de clima mayormente despejado este 5 de agosto de 2026. Las condiciones meteorológicas indican que el cielo permanecerá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante durante la mayor parte del día. La temperatura alcanzará un máximo de 31 grados en las horas centrales, lo que sugiere que será un día caluroso, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda tomar precauciones para evitar golpes de calor.
A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda gradualmente, alcanzando los 29 grados por la tarde y bajando a 27 grados hacia la noche. Este descenso en la temperatura puede ofrecer un alivio a los que prefieren disfrutar de las horas más frescas del día. La humedad relativa también irá en aumento, comenzando en un 45% por la mañana y alcanzando un 55% al caer la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste con una velocidad de 22 km/h durante la mañana, aumentando a 33 km/h en la tarde. Esta brisa puede resultar refrescante y contribuir a que la sensación de calor no sea tan agobiante. Sin embargo, es importante estar atentos a las ráfagas, que podrían alcanzar hasta 28 km/h en la tarde y 27 km/h en la noche, lo que podría afectar a quienes realicen actividades al aire libre, especialmente en zonas abiertas.
No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los habitantes de El Viso del Alcor pueden planificar sus actividades sin temor a que el tiempo les sorprenda con lluvias inesperadas. La ausencia de precipitaciones también es un alivio para aquellos que han estado lidiando con el exceso de humedad en días anteriores.
En resumen, el día de hoy en El Viso del Alcor se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con cielos despejados, temperaturas cálidas y una brisa suave que hará más llevadero el calor. Se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y que busquen sombra durante las horas más calurosas del día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-05T20:59:08.
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