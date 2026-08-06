El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Utrera según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 5 de agosto de 2026, Utrera se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol calienten la localidad. La temperatura comenzará en torno a los 30 grados , alcanzando su punto máximo durante la tarde.
A medida que avance el día, se espera que la temperatura descienda ligeramente, situándose en 28 grados por la tarde y llegando a 26 grados hacia la noche. Este descenso gradual en la temperatura será bienvenido, especialmente para aquellos que planean disfrutar de la velada en la ciudad. La humedad relativa también irá en aumento, comenzando en un 48% por la mañana y alcanzando un 58% al caer la noche, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste con una velocidad de 22 km/h durante la tarde, lo que podría ofrecer un alivio ante el calor. Sin embargo, se espera que la velocidad del viento disminuya a 19 km/h por la tarde y a 17 km/h al caer la noche. Esta brisa suave será ideal para aquellos que deseen pasear por las calles de Utrera o disfrutar de una cena al aire libre.
Es importante destacar que no se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite planificar actividades sin temor a cambios climáticos inesperados. Los habitantes y visitantes de Utrera pueden disfrutar de un día soleado y cálido, ideal para explorar los encantos de la ciudad, como su rica historia, su gastronomía y sus espacios naturales.
Con el orto programado para las 07:30 y el ocaso a las 21:26, los ciudadanos tendrán muchas horas de luz para aprovechar. La combinación de un cielo despejado, temperaturas agradables y la ausencia de lluvia hace de este un día perfecto para disfrutar de la vida al aire libre en Utrera. Así que, ya sea que planees un paseo por el centro, una visita a los parques o simplemente relajarte en casa, el tiempo será propicio para disfrutar de cada momento.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-05T20:59:08.
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