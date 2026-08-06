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El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de agosto

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Tomares según los datos de la AEMET

El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de agosto

El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de agosto / Diario Córdoba

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Diario Córdoba

El día de hoy, 5 de agosto de 2026, Tomares se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 30 grados durante la tarde, proporcionando un calor agradable, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor, especialmente en las horas centrales del día.

A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura descienda gradualmente, alcanzando los 28 grados en la noche. La humedad relativa también irá en aumento, comenzando en un 46% por la mañana y subiendo hasta un 57% al caer la noche. Esto podría generar una sensación de calor más intensa, por lo que es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra cuando sea necesario.

En cuanto a las condiciones del viento, se prevé que sople desde el suroeste con una velocidad de 22 km/h durante la tarde, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, se espera que la velocidad del viento disminuya a 15 km/h por la noche, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida. Las ráfagas de viento alcanzarán hasta 33 km/h, lo que podría ser notable en áreas abiertas.

No se anticipan precipitaciones para el día de hoy, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos por el parque o reuniones familiares.

El amanecer se producirá a las 07:31, brindando una hermosa luz matutina, mientras que el ocaso se espera para las 21:28, ofreciendo una larga jornada de luz solar. Este es un buen momento para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre, aprovechando el tiempo favorable.

En resumen, el día de hoy en Tomares se presenta como una jornada soleada y cálida, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Los habitantes pueden disfrutar de un día perfecto para salir y disfrutar de las bellezas del entorno, siempre teniendo en cuenta las recomendaciones para mantenerse frescos y bien hidratados.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-05T20:59:08.

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