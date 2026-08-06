El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de agosto

El día de hoy, 5 de agosto de 2026, San Juan de Aznalfarache se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con cielos sin nubes que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Las temperaturas se mantendrán agradables, alcanzando un máximo de 30 grados durante las horas más cálidas del día, lo que sugiere que será un momento ideal para actividades al aire libre. A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura descienda gradualmente, situándose en torno a los 28 grados .

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Para hoy, se prevé que la humedad se sitúe en un 46% a primera hora de la mañana, aumentando ligeramente a un 50% durante la tarde y alcanzando un 57% al caer la noche. Esta variación en la humedad puede hacer que las temperaturas se sientan un poco más cálidas, especialmente en las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el suroeste, con velocidades que alcanzarán los 22 km/h en su punto máximo. Esta brisa será un alivio en las horas más calurosas, proporcionando un respiro ante el calor del sol. A medida que el día avance, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá presente, con ráfagas que podrían llegar a los 15 km/h por la tarde y 13 km/h hacia la noche.

No se prevén precipitaciones para el día de hoy, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de que será un día ideal para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en un parque.

El amanecer se producirá a las 07:31, brindando a los habitantes de San Juan de Aznalfarache la oportunidad de comenzar el día con luz natural y energía. Por la tarde, el ocaso se espera para las 21:28, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz solar.

En resumen, el tiempo en San Juan de Aznalfarache para hoy se presenta como un día perfecto para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-05T20:59:08.