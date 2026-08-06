El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en La Rinconada según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
La Rinconada se prepara para un día de clima mayormente despejado este 5 de agosto de 2026. Desde primeras horas de la mañana, los cielos se mantendrán limpios, permitiendo que el sol brille intensamente. La temperatura comenzará a ascender, alcanzando un máximo de 32 grados durante la tarde, lo que sugiere que será un día caluroso. Es recomendable que los habitantes se mantengan hidratados y busquen sombra en las horas pico de calor.
A medida que avanza el día, la temperatura experimentará un ligero descenso, situándose en torno a los 30 grados por la tarde y descendiendo aún más a 29 grados hacia la noche. La humedad relativa también irá en aumento, comenzando en un 42% por la mañana y alcanzando un 51% al caer la tarde. Esto podría generar una sensación de calor más intensa, por lo que se aconseja a los rinconeros que tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre.
En cuanto a las condiciones del viento, se espera que sople desde el suroeste a una velocidad de 20 km/h durante la tarde, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 30 km/h. Esta brisa puede ofrecer un alivio temporal del calor, aunque es importante estar atentos a las ráfagas más fuertes que podrían presentarse. Por la noche, el viento disminuirá, con velocidades de hasta 14 km/h desde el sur, lo que contribuirá a una noche más tranquila.
No se prevén precipitaciones para el día de hoy, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los rinconeros pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es fundamental estar atentos a los cambios en las condiciones climáticas, ya que el tiempo puede ser impredecible.
El orto se producirá a las 07:31, marcando el inicio de un día soleado, mientras que el ocaso se espera para las 21:28, ofreciendo una hermosa puesta de sol que los habitantes podrán disfrutar al final del día. En resumen, La Rinconada vivirá un día de verano típico, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre con la precaución necesaria ante las altas temperaturas y la humedad creciente.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-05T20:59:08.
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