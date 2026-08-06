El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de agosto

El día de hoy, 5 de agosto de 2026, Puente Genil se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 34 grados durante las horas más cálidas de la jornada. La ausencia de nubes en el cielo promete un día soleado, ideal para actividades al aire libre y para disfrutar de la belleza del entorno natural de la localidad.

A lo largo de la mañana, los termómetros comenzarán a subir, alcanzando los 32 grados hacia el mediodía. La sensación térmica puede ser un poco más elevada debido a la baja humedad relativa, que se sitúa en un 29% al inicio del día. Esto significa que, aunque las temperaturas son altas, la falta de humedad puede hacer que el calor sea más tolerable en comparación con días más húmedos.

Sin embargo, a medida que avance la tarde, se espera que la temperatura descienda ligeramente, llegando a los 29 grados hacia el final del día. Este descenso puede ofrecer un alivio bienvenido para aquellos que planean salir a disfrutar de la noche. La puesta de sol está programada para las 21:23, lo que permitirá a los habitantes y visitantes de Puente Genil disfrutar de un hermoso ocaso en un ambiente despejado.

En cuanto a las condiciones del viento, se prevé que sople desde el oeste a una velocidad de 16 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 23 km/h. Este viento puede proporcionar un ligero alivio del calor, especialmente durante las horas más calurosas del día. A medida que el día avance, la velocidad del viento se mantendrá en torno a los 12 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura en las horas de la tarde y la noche.

Es importante destacar que no se esperan precipitaciones en el día de hoy, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%, lo que refuerza la idea de un día completamente seco y soleado. Esta combinación de factores climáticos hace que hoy sea un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo, picnics o simplemente relajarse en una terraza.

En resumen, Puente Genil se presenta hoy como un destino ideal para disfrutar del verano, con un tiempo cálido, cielos despejados y una brisa suave que hará que la jornada sea aún más placentera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-05T20:59:08.