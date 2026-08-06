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El tiempo en Priego de CÃ³rdoba: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de agosto

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Priego de CÃ³rdoba según los datos de la AEMET

El tiempo en Priego de CÃ³rdoba: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de agosto

El tiempo en Priego de CÃ³rdoba: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de agosto / Diario Córdoba

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Diario Córdoba

El día de hoy, 5 de agosto de 2026, Priego de Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las condiciones meteorológicas indican que no se esperan precipitaciones, lo que es ideal para actividades al aire libre y para aquellos que desean aprovechar el día en la naturaleza o en eventos al exterior.

Las temperaturas alcanzarán un máximo de 31 grados durante las horas más cálidas del día, lo que sugiere que será un día caluroso. A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 29 grados y luego 28 grados en las horas de la noche. Es recomendable que los habitantes y visitantes de Priego de Córdoba tomen precauciones ante el calor, como mantenerse hidratados y buscar sombra en las horas pico.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 30% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 39% en la noche. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente durante las horas más cálidas. Por lo tanto, es aconsejable usar ropa ligera y cómoda para sobrellevar el calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste a una velocidad de 14 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 26 km/h. Este viento puede proporcionar un alivio momentáneo del calor, especialmente en las horas de mayor temperatura. A medida que el día avance, la dirección del viento cambiará, soplando desde el suroeste a una velocidad más suave de 7 km/h por la tarde y noche.

El orto se producirá a las 07:24, lo que permitirá disfrutar de un hermoso amanecer, mientras que el ocaso está previsto para las 21:20, ofreciendo una larga jornada de luz solar. Este es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o cenas al aire libre, aprovechando la claridad del cielo.

En resumen, el tiempo en Priego de Córdoba para hoy es ideal para disfrutar de un día soleado y caluroso, con temperaturas agradables por la tarde y sin riesgo de lluvia. Se recomienda a todos los que planean salir que se preparen adecuadamente para el calor y aprovechen al máximo las condiciones favorables del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-05T20:59:08.

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