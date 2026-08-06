El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de agosto

Hoy, 5 de agosto de 2026, Pozoblanco se prepara para disfrutar de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante la mayor parte del día. Las condiciones meteorológicas son ideales para actividades al aire libre, ya que no se prevén precipitaciones, lo que significa que los habitantes pueden planificar sus salidas sin preocuparse por la lluvia.

Las temperaturas alcanzarán un máximo de 32 grados durante la jornada, lo que sugiere que será un día caluroso. A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura descienda gradualmente, alcanzando los 30 grados en las horas posteriores y bajando a 27 grados hacia la noche. Es recomendable que quienes planeen estar al aire libre tomen precauciones contra el calor, como mantenerse hidratados y buscar sombra en las horas más cálidas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 26% por la mañana y aumentando ligeramente a un 32% durante la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, por lo que es importante estar atentos a las condiciones del tiempo y ajustar las actividades en consecuencia.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste a una velocidad de 16 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 24 km/h. A medida que avance el día, el viento cambiará de dirección hacia el noroeste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 13 km/h. Este viento puede proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente en las horas más calurosas del día.

Los amaneceres en Pozoblanco son siempre un espectáculo, y hoy no será la excepción, con el orto programado para las 07:24. Los habitantes tendrán la oportunidad de disfrutar de un hermoso inicio de jornada. Por la tarde, el ocaso se producirá a las 21:25, ofreciendo un cierre perfecto para un día soleado.

En resumen, el tiempo de hoy en Pozoblanco se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento que aportará un toque de frescura. Es un día ideal para salir, explorar y disfrutar de la belleza del verano en esta encantadora localidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-05T20:59:08.