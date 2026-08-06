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El tiempo en Palma del RÃ­o: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de agosto

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Palma del RÃ­o según los datos de la AEMET

El tiempo en Palma del RÃ­o: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de agosto

El tiempo en Palma del RÃ­o: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de agosto / Diario Córdoba

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Diario Córdoba

Hoy, 5 de agosto de 2026, Palma del Río se prepara para un día de clima mayormente despejado, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 34 grados durante las horas más cálidas. La jornada comenzará con un cielo completamente despejado, lo que permitirá que el sol brille intensamente desde el amanecer, que se producirá a las 07:27. A medida que avance el día, las temperaturas irán en descenso, alcanzando los 32 grados en la tarde y bajando a 29 grados hacia la noche.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 35% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 50% al caer la tarde. Esto puede generar una sensación de calor más intensa, especialmente en las horas centrales del día. Es recomendable que los habitantes de Palma del Río se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas de mayor exposición solar.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias en todo el día. Los pronósticos indican un 0% de probabilidad de precipitación, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo será propicio para disfrutar de la naturaleza o realizar deportes.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 15 y 40 km/h. Durante la tarde, se prevé que el viento alcance su máxima racha de 40 km/h, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor, especialmente en las áreas abiertas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las ráfagas de viento pueden ser más intensas en zonas expuestas.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 21:25. Las temperaturas comenzarán a descender, ofreciendo un ambiente más fresco y agradable para las actividades nocturnas.

En resumen, el día de hoy en Palma del Río se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con un tiempo cálido y soleado, sin riesgo de lluvias. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar el buen tiempo, pero también tomar precauciones ante las altas temperaturas y la humedad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-05T20:59:08.

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