El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de agosto

Hoy, 5 de agosto de 2026, Los Palacios y Villafranca se preparan para disfrutar de un día mayormente despejado, con un cielo que se mantendrá sin nubes a lo largo de la jornada. Las condiciones meteorológicas son ideales para actividades al aire libre, ya que no se prevén precipitaciones en la zona. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los residentes pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios climáticos inesperados.

En cuanto a las temperaturas, se espera un día cálido, con máximas alcanzando los 30 grados durante las horas más cálidas. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 28 grados y llegando a los 26 grados por la noche. Este descenso gradual permitirá que las temperaturas sean más agradables al caer el sol, lo que podría invitar a los vecinos a disfrutar de una velada al aire libre.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica del día. Se anticipa que la humedad se mantenga en niveles moderados, comenzando en un 51% por la mañana y aumentando ligeramente hasta un 62% hacia la noche. Esto podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más cálidas durante el día, pero la brisa que se espera ayudará a mitigar cualquier incomodidad.

Hablando de viento, se prevé que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 15 kilómetros por hora. Esta brisa suave será un alivio en las horas más calurosas y contribuirá a una sensación de frescura, especialmente durante la tarde y la noche. Las rachas máximas de viento alcanzarán los 23 km/h, lo que podría ser un factor agradable para quienes se encuentren en espacios abiertos.

El orto se producirá a las 07:31, brindando a los habitantes la oportunidad de disfrutar de un hermoso amanecer, mientras que el ocaso se espera para las 21:27, ofreciendo un atardecer igualmente espectacular. Este es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza, realizar actividades deportivas o simplemente relajarse en el exterior.

En resumen, el tiempo en Los Palacios y Villafranca para hoy es ideal, con un cielo despejado, temperaturas cálidas y una brisa suave que hará que el día sea aún más placentero. Aprovechemos esta jornada para salir y disfrutar de lo que la naturaleza nos ofrece.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-05T20:59:08.