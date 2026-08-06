El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de agosto

El día de hoy, 5 de agosto de 2026, se presenta en Osuna con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado. Las condiciones meteorológicas indican que no se esperan precipitaciones, lo que significa que los habitantes podrán realizar sus actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia.

Las temperaturas alcanzarán un máximo de 32 grados durante las horas más cálidas del día, especialmente en la tarde. A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 30 grados en la tarde y 28 grados hacia la noche. Este rango de temperaturas sugiere que será un día caluroso, por lo que se recomienda a la población mantenerse hidratada y protegerse del sol, especialmente durante las horas pico.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Se prevé que la humedad se sitúe en un 36% por la mañana, aumentando gradualmente hasta alcanzar un 48% en la noche. Este incremento puede hacer que la sensación de calor sea más intensa a medida que el día avanza, por lo que es aconsejable buscar sombra y evitar la exposición directa al sol durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se registrarán vientos provenientes del oeste con velocidades que oscilarán entre 16 y 21 km/h. Estas ráfagas de viento ayudarán a mitigar un poco el calor, proporcionando alivio en los momentos más cálidos del día. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la dirección del viento puede cambiar, por lo que se recomienda estar atentos a cualquier variación.

El orto se producirá a las 07:28, lo que permitirá disfrutar de un hermoso amanecer, mientras que el ocaso está previsto para las 21:24, ofreciendo una larga jornada de luz natural. Este es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en parques.

En resumen, el tiempo en Osuna para hoy se presenta ideal para disfrutar de un día soleado y caluroso, con temperaturas elevadas y sin posibilidad de lluvia. Se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor y aprovechen las condiciones favorables para realizar actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-05T20:59:08.