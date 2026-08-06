El tiempo en MorÃ³n de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de agosto

El día de hoy, 5 de agosto de 2026, Morón de la Frontera se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con cielos sin nubes que permitirán que el sol brille intensamente durante la mayor parte del día. Las condiciones meteorológicas son ideales para actividades al aire libre, ya que no se prevén precipitaciones en el horizonte, lo que significa que los habitantes pueden disfrutar de un día seco y soleado.

Las temperaturas alcanzarán un máximo de 31 grados durante las horas más cálidas del día, lo que sugiere que será un día caluroso. A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura descienda gradualmente, alcanzando los 29 grados por la noche. Este descenso será bienvenido, ya que las temperaturas nocturnas se mantendrán agradables, permitiendo disfrutar de la velada sin el agobio del calor extremo.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Para hoy, se anticipa que la humedad se sitúe en torno al 42% durante el día, aumentando ligeramente a un 48% por la noche. Esto significa que, aunque el calor será notable, la humedad no será excesiva, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más llevadera.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste a una velocidad de 21 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 31 km/h. Este viento proporcionará un alivio refrescante en las horas más calurosas del día, haciendo que la temperatura se sienta un poco más cómoda. A medida que el día avance, el viento cambiará de dirección hacia el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 17 y 18 km/h, lo que también contribuirá a mantener un ambiente agradable.

Los amaneceres en Morón de la Frontera serán espectaculares, con el sol saliendo a las 07:29, y se podrá disfrutar de un hermoso ocaso a las 21:25. Este amplio rango de luz solar permitirá a los residentes aprovechar al máximo el día, ya sea para paseos, deportes al aire libre o simplemente para disfrutar de la naturaleza.

En resumen, el tiempo de hoy en Morón de la Frontera se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar del verano, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento que aportará frescura. Es un día ideal para salir y disfrutar de todo lo que la localidad tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-05T20:59:08.