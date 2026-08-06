El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de agosto

El día de hoy, 5 de agosto de 2026, Montilla se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, los cielos se mantendrán sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. La salida del sol se producirá a las 07:25, marcando el inicio de un día que promete ser caluroso.

A medida que avance la jornada, las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, con un termómetro que podría marcar hasta 33 grados . Este calor será más pronunciado en las horas centrales del día, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes de Montilla tomar precauciones, especialmente si planean realizar actividades al aire libre. Es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas más calurosas.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Durante la mañana, se espera que la humedad se mantenga en torno al 31%, aumentando ligeramente a un 35% por la tarde y alcanzando un 46% en las horas de la noche. Esta variación puede hacer que el calor se sienta más intenso, por lo que es fundamental estar atentos a las condiciones del tiempo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste a una velocidad de 16 km/h, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor en las horas más cálidas. Sin embargo, se espera que la velocidad del viento disminuya a medida que avance la tarde, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 9 km/h desde el suroeste. Esto significa que, aunque el viento será un factor presente, no será suficiente para mitigar la sensación térmica elevada.

No se anticipan precipitaciones durante el día, lo que significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Los residentes de Montilla pueden disfrutar de actividades como paseos, picnics o deportes al aire libre sin preocuparse por cambios repentinos en el tiempo.

A medida que el día se acerca a su fin, el ocaso se producirá a las 21:22, ofreciendo un espectáculo visual con la caída del sol en un cielo despejado. La noche se presentará cálida, con temperaturas que irán descendiendo gradualmente, pero manteniendo un ambiente agradable para disfrutar de la velada. En resumen, hoy es un día perfecto para disfrutar de Montilla y todo lo que tiene para ofrecer bajo un cielo despejado y soleado.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-05T20:59:08.