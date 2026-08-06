El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de agosto

Hoy, 5 de agosto de 2026, Moguer se prepara para disfrutar de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante la mayor parte del día. Las condiciones meteorológicas son ideales para actividades al aire libre, ya que no se prevén precipitaciones en la región. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los habitantes y visitantes pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios climáticos inesperados.

Las temperaturas durante el día alcanzarán un máximo de 27 grados , lo que sugiere un ambiente cálido y agradable. Sin embargo, a medida que avance la tarde, se espera que la temperatura descienda ligeramente, ofreciendo un respiro del calor del día. Las mínimas se situarán alrededor de los 25 grados , lo que permitirá disfrutar de una noche cálida y confortable.

La humedad relativa variará a lo largo del día, comenzando en un 49% por la mañana y aumentando hasta un 58% en la tarde, antes de estabilizarse en un 55% durante la noche. Este nivel de humedad es bastante manejable y no debería resultar incómodo para los residentes. La combinación de temperaturas cálidas y una humedad moderada sugiere que será un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o visitas a la playa.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 19 km/h. Estas condiciones de viento son suaves y agradables, lo que contribuirá a que la sensación térmica sea más llevadera, especialmente durante las horas más cálidas del día. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 28 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en momentos de mayor calor.

El amanecer se producirá a las 07:34, ofreciendo una hermosa vista matutina, mientras que el ocaso se espera para las 21:31, lo que permitirá disfrutar de largas horas de luz solar. Este día despejado y cálido es perfecto para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre, así que no olvides aplicar protector solar y mantenerte hidratado mientras aprovechas al máximo lo que Moguer tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-05T20:59:08.