El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Martos según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 5 de agosto de 2026, Martos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol calienten la atmósfera. La temperatura alcanzará un máximo de 32 grados durante la tarde, lo que sugiere que será un día caluroso, ideal para quienes buscan disfrutar del verano.
A medida que avance el día, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 30 grados en la tarde y bajando a 29 grados hacia la noche. Este descenso será bienvenido, ya que la humedad relativa también irá en aumento, comenzando en un 29% por la mañana y llegando hasta un 37% al caer la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas.
En cuanto a las condiciones de viento, se prevé que sople desde el oeste a una velocidad de 12 km/h, aumentando a 19 km/h en momentos puntuales. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas de mayor temperatura. Hacia la tarde, la dirección del viento cambiará a suroeste, con una velocidad más moderada de 5 km/h, lo que podría contribuir a una sensación más cálida a medida que el sol se oculta.
Es importante destacar que no se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, picnics o eventos deportivos.
Los amaneceres y atardeceres también serán un espectáculo digno de admirar, con el orto programado para las 07:22 y el ocaso a las 21:20. La claridad del cielo permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que será un cierre perfecto para un día soleado.
En resumen, Martos disfrutará de un día cálido y despejado, con temperaturas que invitan a salir y disfrutar del verano. Con un viento moderado y sin posibilidad de lluvia, es una excelente oportunidad para aprovechar al máximo el día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-05T20:59:08.
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