El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de agosto

El día de hoy, 5 de agosto de 2026, Marchena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante la mayor parte del día. Las condiciones meteorológicas son ideales para actividades al aire libre, ya que no se prevén precipitaciones en el horizonte. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los residentes pueden planificar sus actividades sin preocuparse por sorpresas climáticas.

Las temperaturas alcanzarán un máximo de 32 grados durante la jornada, lo que sugiere que será un día caluroso. A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 30 grados en las horas posteriores. Para la noche, se anticipa un tiempo más fresco, con temperaturas que podrían bajar hasta los 27 grados. Es recomendable que quienes planeen salir por la tarde o la noche lleven consigo algo de abrigo ligero, ya que la diferencia de temperatura puede ser notable.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica del día. Se prevé que la humedad se sitúe en torno al 41% por la mañana, aumentando gradualmente hasta alcanzar el 53% en la noche. Esto puede hacer que el calor se sienta un poco más intenso durante las horas más cálidas, por lo que se aconseja mantenerse hidratado y buscar sombra cuando sea posible.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste a una velocidad de 22 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 34 km/h. Este viento puede proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente durante las horas más calurosas del día. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las ráfagas de viento pueden ser más intensas en áreas abiertas, así que se recomienda precaución, especialmente si se realizan actividades al aire libre.

El orto se producirá a las 07:29, lo que permitirá disfrutar de un hermoso amanecer, mientras que el ocaso está previsto para las 21:25, ofreciendo una larga jornada de luz solar. En resumen, el tiempo en Marchena para hoy es perfecto para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las recomendaciones para mantenerse fresco e hidratado.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-05T20:59:08.