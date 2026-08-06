El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de agosto

Hoy, 5 de agosto de 2026, Mairena del Aljarafe se prepara para un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán disfrutar de un ambiente soleado. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 30 grados durante las horas más cálidas del día, lo que sugiere que será un día caluroso, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda tomar precauciones ante el calor.

A medida que avance la jornada, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando los 28 grados por la tarde y bajando a 27 grados en la noche. La humedad relativa también irá en aumento, comenzando en un 46% por la mañana y alcanzando un 57% al caer la noche. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste, con una velocidad que alcanzará los 22 km/h en su punto máximo. Este viento podría ofrecer un alivio momentáneo del calor, especialmente en las horas de la tarde. Sin embargo, se prevé que la racha máxima de viento sea de 33 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en momentos puntuales. A medida que el día avance, la velocidad del viento disminuirá, con ráfagas de 15 km/h por la tarde y 13 km/h por la noche.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que las probabilidades de lluvia se mantienen en un 0%. Esto significa que los residentes de Mairena del Aljarafe pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el tiempo, perfecto para paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse al aire libre.

El amanecer se producirá a las 07:31, brindando una hermosa luz matutina para comenzar el día, mientras que el ocaso se espera para las 21:28, ofreciendo una larga jornada de luz solar. Con estas condiciones, es un buen momento para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre, aprovechando el tiempo cálido y despejado que caracteriza a esta época del año en la región. Recuerde hidratarse adecuadamente y protegerse del sol si planea estar fuera durante las horas más calurosas.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-05T20:59:08.