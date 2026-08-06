El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de agosto

Hoy, 5 de agosto de 2026, Mairena del Alcor se prepara para un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán disfrutar de un ambiente soleado. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 31 grados durante las horas más cálidas del día, lo que sugiere que será un día caluroso, ideal para actividades al aire libre, pero se recomienda tomar precauciones para evitar golpes de calor, especialmente en las horas centrales.

A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura descienda gradualmente, alcanzando los 29 grados por la noche. La humedad relativa también aumentará, comenzando en un 45% por la mañana y subiendo hasta un 55% al caer la noche. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, así que es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra cuando sea posible.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 18 y 22 kilómetros por hora. Este viento, aunque moderado, puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más calurosas del día. Sin embargo, es importante estar atentos a las ráfagas, que podrían alcanzar hasta 33 kilómetros por hora, lo que podría afectar a actividades al aire libre, especialmente si se utilizan estructuras ligeras o carpas.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias en el horizonte. Esto es una buena noticia para aquellos que planean disfrutar de eventos al aire libre o simplemente pasear por el municipio. La ausencia de lluvias también sugiere que el suelo permanecerá seco, lo que podría ser un factor a considerar para los agricultores y jardineros de la zona.

El amanecer se producirá a las 07:30, brindando una hermosa luz matutina, mientras que el ocaso se espera para las 21:26, ofreciendo una larga jornada de luz solar. Este es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza, realizar actividades deportivas o simplemente relajarse en un parque local.

En resumen, Mairena del Alcor disfrutará de un día soleado y caluroso, con temperaturas agradables y un viento moderado que puede proporcionar algo de frescura. Con cielos despejados y sin riesgo de lluvia, es una excelente oportunidad para aprovechar al máximo el verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-05T20:59:08.