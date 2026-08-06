El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de agosto

El día de hoy, 5 de agosto de 2026, Lucena se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, lo que promete ser una jornada ideal para actividades al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la ciudad. La salida del sol está programada para las 07:25, marcando el inicio de un día que se anticipa cálido y soleado.

Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de la tarde, con un valor estimado de 31 grados a las 21:00 horas. A medida que avance el día, se espera que las temperaturas desciendan ligeramente, situándose en 29 grados a las 22:00 y 28 grados a las 23:00. Este rango de temperaturas sugiere que, aunque el calor será notable, las noches seguirán siendo agradables, lo que permitirá disfrutar de actividades nocturnas sin incomodidades.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Para hoy, se prevé que la humedad se mantenga en niveles relativamente bajos, comenzando en un 32% a las 21:00, aumentando a un 37% a las 22:00 y alcanzando un 43% a las 23:00. Esta combinación de temperaturas cálidas y humedad moderada puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa durante las horas más calurosas del día, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra cuando sea posible.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el oeste con velocidades que oscilarán entre 15 y 23 km/h. Esta brisa puede ofrecer un alivio agradable del calor, especialmente durante las horas de mayor temperatura. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, pero se mantendrá en un rango que no debería causar inconvenientes.

Es importante destacar que no se prevén precipitaciones para el día de hoy, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan los planes al aire libre. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que refuerza la idea de que será un día perfecto para disfrutar de la naturaleza, realizar deportes o simplemente pasear por la ciudad.

En resumen, Lucena vivirá un día soleado y cálido, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Con temperaturas agradables, baja humedad y una brisa suave, los lucentinos podrán aprovechar al máximo este hermoso día de verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-05T20:59:08.