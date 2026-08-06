El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de agosto

El día de hoy, 5 de agosto de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Linares, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las condiciones meteorológicas indican que el cielo permanecerá sin nubes significativas, lo que es ideal para actividades al aire libre. La temperatura alcanzará un máximo de 34 grados durante las horas más cálidas del día, descendiendo a 31 grados por la tarde y noche. Este rango de temperaturas sugiere que será un día caluroso, por lo que se recomienda a los habitantes mantenerse hidratados y protegerse del sol, especialmente durante las horas pico.

La humedad relativa será relativamente baja, comenzando en un 24% por la mañana y aumentando ligeramente a un 30% hacia la noche. Esta combinación de calor y baja humedad puede hacer que la sensación térmica sea más intensa, por lo que es importante tomar precauciones para evitar golpes de calor. Se aconseja usar ropa ligera y buscar sombra cuando sea posible.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre 10 y 24 kilómetros por hora. Este viento puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas de la tarde. Sin embargo, es importante estar atentos a las ráfagas más fuertes que podrían presentarse, especialmente en áreas abiertas.

No se anticipa precipitación para el día de hoy, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de que será un día ideal para disfrutar de la naturaleza o realizar actividades recreativas.

El orto se producirá a las 07:20, brindando una hermosa luz matutina para comenzar el día, mientras que el ocaso se espera a las 21:19, ofreciendo una larga jornada de luz solar. Este es un momento perfecto para disfrutar de atardeceres espectaculares, especialmente en lugares con vistas despejadas.

En resumen, el tiempo en Linares para hoy se presenta como una jornada soleada y calurosa, con temperaturas elevadas y un cielo despejado. Los habitantes deben estar preparados para el calor y aprovechar las condiciones favorables para disfrutar de actividades al aire libre, siempre tomando las precauciones necesarias para mantenerse frescos y seguros.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-05T20:59:08.