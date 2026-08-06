El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de agosto

El día de hoy, 5 de agosto de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Lepe, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado. Las condiciones meteorológicas indican que el cielo estará completamente despejado durante todo el día, lo que es ideal para actividades al aire libre y para aquellos que desean aprovechar el verano al máximo.

Las temperaturas alcanzarán un máximo de 29 grados en las horas más cálidas del día, lo que sugiere que será un día caluroso. Sin embargo, a medida que avance la tarde y se acerque la noche, se prevé un ligero descenso en la temperatura, con mínimas que rondarán los 26 grados . Esta variación permitirá que las temperaturas sean más agradables durante la noche, ideal para disfrutar de cenas al aire libre o paseos nocturnos.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Se espera que la humedad se mantenga en torno al 47% durante las horas más cálidas, aumentando ligeramente a un 56% por la noche. Esto significa que, aunque el calor será notable, la humedad no será excesiva, lo que contribuirá a que el día sea más llevadero.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el oeste con una velocidad de 12 km/h, aumentando a 19 km/h en las horas de mayor actividad. Este viento moderado no solo ayudará a refrescar el ambiente, sino que también será un alivio ante las altas temperaturas. A medida que avance el día, se espera que la velocidad del viento alcance hasta 35 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas costeras.

No se prevén precipitaciones para el día de hoy, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. Esto es una excelente noticia para los agricultores y para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que podrán disfrutar de un día sin preocupaciones por el tiempo.

En resumen, el tiempo en Lepe para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del verano, con cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento moderado que aportará frescura. Es un día perfecto para salir, disfrutar de la naturaleza y aprovechar al máximo las actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-05T20:59:08.