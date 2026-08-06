El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de agosto

El día de hoy, 5 de agosto de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Lebrija, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado. Las condiciones meteorológicas indican que el cielo permanecerá sin nubes significativas, lo que es ideal para actividades al aire libre y para aquellos que desean aprovechar el verano al máximo.

Las temperaturas alcanzarán un máximo de 28 grados durante la jornada, descendiendo a 25 grados por la noche. Este rango de temperaturas sugiere un día cálido, pero no excesivamente caluroso, lo que lo convierte en un momento perfecto para disfrutar de paseos, picnics o cualquier actividad que implique estar en contacto con la naturaleza. La noche se presentará fresca, con temperaturas que permitirán un descanso reparador.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 52% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 60% hacia la noche. Esto significa que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que contribuirá a un mayor confort durante las horas más cálidas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste con velocidades que alcanzarán hasta 19 km/h en las horas más activas. Este viento proporcionará un alivio refrescante, especialmente durante las horas pico de calor, y será un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre. Las ráfagas de viento serán más suaves por la tarde, con velocidades que rondarán los 15 km/h, lo que permitirá disfrutar de un ambiente tranquilo y placentero.

No se anticipan precipitaciones en el día de hoy, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es una buena noticia para los agricultores y para aquellos que tienen planes al aire libre. La ausencia de lluvia también sugiere que el suelo estará seco, lo que podría ser un factor a tener en cuenta para quienes realicen actividades que requieran condiciones de terreno firme.

En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar del verano. Con cielos despejados, temperaturas agradables y un viento suave, los habitantes y visitantes podrán aprovechar al máximo este día soleado.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-05T20:59:08.