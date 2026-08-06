El tiempo en JaÃ©n: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de agosto

Hoy, 5 de agosto de 2026, Jaén se prepara para un día de clima mayormente despejado, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 33 grados durante las horas más cálidas de la jornada. La sensación térmica será notablemente cálida, especialmente en las horas centrales del día, por lo que se recomienda a los ciudadanos tomar precauciones para evitar golpes de calor, como mantenerse hidratados y buscar sombra en las horas pico.

La humedad relativa se mantendrá en niveles bajos, comenzando en un 26% por la mañana y aumentando ligeramente a un 32% hacia la tarde. Esto significa que, aunque las temperaturas serán altas, la baja humedad podría hacer que el calor sea más tolerable en comparación con días más húmedos. Sin embargo, es importante estar atentos a la deshidratación, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste a una velocidad de 9 km/h, aumentando a 17 km/h en las horas de la tarde. Esta brisa puede ofrecer un alivio temporal del calor, pero no será suficiente para mitigar las altas temperaturas. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 35 km/h, lo que podría generar un ambiente un poco más fresco en momentos puntuales, pero no se anticipan condiciones de viento severo.

La probabilidad de precipitación es nula, con un 0% de posibilidades de lluvia a lo largo del día. Esto significa que no se esperan interrupciones por tormentas o chubascos, lo que permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin inconvenientes. Los cielos despejados también brindarán una excelente oportunidad para disfrutar de la luz solar, así que es un buen momento para planificar salidas familiares o actividades recreativas.

El amanecer se producirá a las 07:21, y el ocaso se espera para las 21:20, lo que proporciona un amplio margen de tiempo para disfrutar del día. Con un tiempo tan favorable, es recomendable aprovechar las horas de luz para realizar actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la importancia de la protección solar.

En resumen, el día de hoy en Jaén se presenta como una jornada ideal para disfrutar del verano, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Mantenerse hidratado y protegido del sol será clave para disfrutar plenamente de lo que promete ser un hermoso día de agosto.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-05T20:59:08.