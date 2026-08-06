El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de agosto

Hoy, 5 de agosto de 2026, Huelva se prepara para disfrutar de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Las temperaturas se mantendrán agradables, alcanzando un máximo de 28 grados en las horas más cálidas del día. La sensación térmica será cómoda, ideal para actividades al aire libre, ya que la humedad relativa se situará en torno al 50%, lo que contribuirá a un ambiente fresco y agradable.

A primera hora de la mañana, los termómetros marcarán alrededor de 27 grados, y a medida que avance el día, se espera que la temperatura se eleve ligeramente. La brisa del mar, proveniente del oeste, aportará un alivio refrescante, especialmente en las horas centrales del día. La velocidad del viento alcanzará los 16 km/h, con ráfagas que podrían llegar hasta los 25 km/h, lo que hará que la sensación de calor sea más llevadera.

No se prevén precipitaciones en el horizonte, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los planes al aire libre, como paseos por la playa o actividades en parques, no se verán interrumpidos por el mal tiempo. La ausencia de nubes y la claridad del cielo permitirán disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que comience alrededor de las 21:31, ofreciendo un espectáculo visual digno de contemplar.

La combinación de temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave convierte a este día en una oportunidad perfecta para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre. Los habitantes y visitantes de Huelva podrán aprovechar al máximo el día, ya sea en la playa, realizando deportes acuáticos o simplemente paseando por la ciudad.

Es importante recordar que, aunque las condiciones meteorológicas son favorables, siempre es recomendable protegerse del sol, utilizando protector solar y manteniéndose hidratado, especialmente durante las horas más calurosas. Con un tiempo tan favorable, Huelva se presenta como un destino ideal para disfrutar de un día de verano en todo su esplendor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-05T20:59:08.