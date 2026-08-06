El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de agosto

El día de hoy, 5 de agosto de 2026, se presenta en Dos Hermanas con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado. Las condiciones meteorológicas indican que la temperatura alcanzará un máximo de 30 grados durante las horas más cálidas del día, lo que sugiere que será un día caluroso, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor, especialmente en las horas centrales del día.

A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda gradualmente, alcanzando mínimas de alrededor de 27 grados por la noche. La humedad relativa también irá en aumento, comenzando en un 47% por la mañana y alcanzando un 59% al caer la tarde. Esto podría generar una sensación de mayor bochorno, por lo que es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas de más calor.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé lluvia en el día de hoy, con un pronóstico de 0 mm de precipitación. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que favorece la planificación de actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares. La ausencia de precipitaciones también contribuye a que el cielo se mantenga despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 21:27.

El viento será otro factor a considerar. Se anticipa que soplará desde el suroeste a una velocidad de 20 km/h, lo que puede proporcionar un alivio momentáneo del calor, especialmente durante las horas más cálidas. Sin embargo, hacia la tarde, la velocidad del viento disminuirá, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa. En la noche, el viento cambiará a dirección sur, con velocidades que rondarán los 17 km/h.

En resumen, el tiempo en Dos Hermanas para hoy se presenta como un día soleado y caluroso, con temperaturas que alcanzarán los 30 grados y sin posibilidad de lluvias. La combinación de calor y humedad sugiere que los habitantes deben estar preparados para un día de verano típico, disfrutando del sol pero cuidando su salud ante las altas temperaturas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-05T20:59:08.