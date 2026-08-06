Hoy, 5 de agosto de 2026, Coria del Río se prepara para disfrutar de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante la mayor parte del día. Las condiciones meteorológicas son ideales para actividades al aire libre, ya que no se esperan precipitaciones, lo que significa que los habitantes y visitantes pueden planificar sus jornadas sin preocuparse por la lluvia.

La temperatura alcanzará un máximo de 30 grados durante las horas más cálidas del día, lo que sugiere que será un día caluroso. A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura descienda gradualmente, alcanzando los 28 grados por la noche. Es recomendable que quienes salgan a disfrutar del día se mantengan hidratados y busquen sombra en las horas pico de calor.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 46% por la mañana y aumentando a un 61% hacia la noche. Este aumento en la humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente en las horas de mayor calor. Por lo tanto, es aconsejable que los ciudadanos se vistan con ropa ligera y transpirable para mayor comodidad.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur, con una velocidad de 17 km/h durante la mañana, lo que proporcionará un alivio agradable del calor. Sin embargo, a medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, alcanzando solo 8 km/h por la noche. Este cambio en la intensidad del viento puede hacer que las temperaturas se sientan un poco más cálidas al caer la tarde.

Los amaneceres en Coria del Río son siempre un espectáculo, y hoy no será la excepción, con el orto programado para las 07:31. Los habitantes podrán disfrutar de un hermoso inicio de día, mientras que el ocaso se espera para las 21:28, ofreciendo una puesta de sol igualmente impresionante.

En resumen, el tiempo de hoy en Coria del Río será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas cálidas y un viento suave que hará que el calor sea más llevadero. Es un día perfecto para salir a pasear, hacer deporte o simplemente relajarse en un parque.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-05T20:59:08.