El día de hoy, 5 de agosto de 2026, Écija se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 34 grados durante las horas más cálidas, lo que sugiere que será un día caluroso, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar golpes de calor.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura descienda, alcanzando los 32 grados por la tarde y bajando a 29 grados en la noche. La humedad relativa también irá en aumento, comenzando en un 32% por la mañana y llegando hasta un 48% al caer la noche. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente en las horas de mayor calor.

En cuanto a las condiciones del viento, se prevé que sople desde el suroeste con una velocidad que oscilará entre los 20 y 23 km/h. Este viento, aunque moderado, puede ofrecer algo de alivio ante las altas temperaturas, especialmente durante las horas más calurosas del día. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las rachas de viento pueden alcanzar hasta 36 km/h, lo que podría generar algunas ráfagas más intensas en momentos puntuales.

No se anticipan precipitaciones para hoy, ya que el pronóstico indica un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es favorable para quienes planean actividades al aire libre o eventos en la ciudad. La ausencia de nubes y la claridad del cielo también permitirán disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 21:24.

Es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas de mayor exposición solar, especialmente entre las 12:00 y las 16:00 horas, cuando las temperaturas son más elevadas. Además, se sugiere el uso de protector solar y ropa ligera para hacer frente a las condiciones climáticas del día.

En resumen, Écija disfrutará de un día soleado y caluroso, con temperaturas que irán disminuyendo gradualmente hacia la noche, y sin riesgo de lluvias. Un día perfecto para disfrutar de la belleza de la ciudad y sus alrededores.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-05T20:59:08.