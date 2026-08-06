El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de agosto

Castilleja de la Cuesta se prepara para un día de clima mayormente despejado este 5 de agosto de 2026. Las condiciones meteorológicas indican que el cielo permanecerá sin nubes significativas, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado a lo largo de la jornada. La temperatura alcanzará un máximo de 30 grados durante las horas más cálidas del día, lo que sugiere que será un día caluroso, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar golpes de calor.

A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura descienda gradualmente, alcanzando los 28 grados hacia la noche. Este descenso será acompañado por un aumento en la humedad relativa, que comenzará en un 45% por la mañana y podría llegar hasta un 52% al caer la noche. Esta combinación de calor y humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas pico.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en todo el día. Los datos indican que la probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por tormentas o chubascos. Esto es una buena noticia para quienes planean actividades al aire libre, ya que podrán disfrutar de un día sin preocupaciones climáticas.

El viento también jugará un papel en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el suroeste a una velocidad de 23 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 35 km/h. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más calurosas del día. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las ráfagas pueden ser más intensas en áreas abiertas, por lo que se recomienda precaución, especialmente para quienes realicen actividades como ciclismo o deportes al aire libre.

El orto se producirá a las 07:31, lo que permitirá disfrutar de un hermoso amanecer, mientras que el ocaso está previsto para las 21:28, ofreciendo una larga jornada de luz solar. En resumen, el día en Castilleja de la Cuesta se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del verano, con un tiempo ideal para salir y disfrutar de la naturaleza, siempre con la debida atención a las condiciones de calor y viento.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-05T20:59:08.