El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de agosto

Hoy, 5 de agosto de 2026, Cartaya se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un día agradable para disfrutar al aire libre. Las condiciones meteorológicas indican que no habrá precipitaciones, lo que significa que los residentes y visitantes pueden planificar actividades sin preocuparse por la lluvia. La temperatura alcanzará un máximo de 31 grados durante la jornada, lo que sugiere que será un día cálido, ideal para disfrutar de la playa o realizar paseos por el campo.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura descienda ligeramente, con mínimas que rondarán los 26 grados por la noche. Este descenso en la temperatura será bienvenido, especialmente para aquellos que planean disfrutar de la tarde y la noche en espacios al aire libre. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, con un 47% durante el día, aumentando a un 56% por la noche, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida en las horas más calurosas.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el oeste a una velocidad de 12 km/h, aumentando a 19 km/h en las horas centrales del día. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente en las áreas costeras. Por la tarde, se espera que la racha máxima de viento alcance los 35 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planean actividades al aire libre, como deportes acuáticos o paseos en bicicleta.

La salida del sol está programada para las 07:36, brindando a los madrugadores la oportunidad de disfrutar de un hermoso amanecer. Por otro lado, el ocaso se producirá a las 21:32, lo que permitirá disfrutar de largas horas de luz natural. Este es un momento ideal para disfrutar de cenas al aire libre o simplemente relajarse en el jardín.

En resumen, el día en Cartaya se perfila como perfecto para actividades al aire libre, con un tiempo cálido y despejado, sin riesgo de lluvia. Los residentes y turistas pueden aprovechar al máximo este día soleado, disfrutando de la belleza natural de la región y de las agradables temperaturas que caracterizan a esta época del año.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-05T20:59:08.