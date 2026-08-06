El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Carmona según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 5 de agosto de 2026, Carmona se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, los cielos se mantendrán sin nubes, permitiendo que el sol brille intensamente y eleve las temperaturas a niveles confortables.
La temperatura máxima alcanzará los 31 grados durante la jornada, lo que sugiere que será un día caluroso. A medida que avance la tarde, se espera un ligero descenso en la temperatura, con valores que rondarán los 30 grados en las horas posteriores. Por la noche, la temperatura seguirá bajando, alcanzando un mínimo de 28 grados, lo que permitirá disfrutar de una velada cálida y agradable.
La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Para hoy, se prevé que la humedad se sitúe en torno al 41% en las horas más cálidas, aumentando gradualmente hasta un 53% al caer la noche. Esto puede hacer que la sensación de calor sea un poco más intensa durante el día, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas pico.
En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el suroeste, con velocidades que alcanzarán los 27 km/h en su punto máximo. Esta brisa puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente durante las horas más calurosas de la tarde. Sin embargo, se espera que la velocidad del viento disminuya a lo largo del día, con ráfagas que podrían llegar a 23 km/h en la tarde y 20 km/h por la noche.
Es importante destacar que no se prevén precipitaciones para el día de hoy. Los pronósticos indican que la probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, picnics o eventos deportivos.
En resumen, Carmona disfrutará de un día soleado y caluroso, con temperaturas que oscilarán entre los 28 y 31 grados , una humedad que aumentará gradualmente y un viento suave del suroeste. Es un día perfecto para salir y disfrutar del buen tiempo, así que no olvides aplicar protector solar y mantenerte hidratado mientras aprovechas al máximo lo que ofrece este hermoso día de verano.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-05T20:59:08.
- El avispón oriental coloniza Córdoba con más de 200 avistamientos en las últimas dos semanas
- Dónde ver el eclipse solar en Córdoba: los nueve puntos de observación con el horizonte más despejado
- La Junta de Andalucía suspende la recogida nocturna de aceituna en olivares superintensivos para evitar efectos negativos en las aves
- El Córdoba CF ya juega con nuevas reglas: así cambian los partidos en LaLiga Hypermotion desde esta temporada
- Dónde conseguir gratis en Córdoba las gafas homologadas para ver el eclipse solar del 12 de agosto
- Córdoba y Real Madrid se volverán a ver las caras en el partido inaugural del 'Mundial de Clubes Juvenil' Trofeo Al-Ándalus
- Los guías turísticos se quejan de la mala imagen de Córdoba que da la calleja de las Flores: "Es un sitio con muchas visitas"
- La Diputación de Córdoba destina 700.000 euros a la restauración del patrimonio histórico y los castillos de la provincia