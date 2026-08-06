El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de agosto

El día de hoy, 5 de agosto de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Camas, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Las condiciones meteorológicas indican que no se esperan precipitaciones, lo que significa que los residentes pueden planificar sus jornadas sin preocuparse por la lluvia. La temperatura alcanzará un máximo de 30 grados durante las horas más cálidas del día, proporcionando un calor veraniego que invitará a salir y disfrutar del sol.

A medida que avance el día, se anticipa un ligero descenso en la temperatura, con valores que se situarán en torno a los 29 grados por la tarde y bajando a 27 grados hacia la noche. Este descenso gradual permitirá que las temperaturas sean más agradables al caer la tarde, ideal para paseos o actividades familiares al aire libre. La humedad relativa también experimentará un aumento, comenzando en un 45% por la mañana y alcanzando un 56% al final del día. Aunque la humedad puede hacer que el calor se sienta un poco más intenso, las condiciones despejadas ayudarán a que la sensación térmica se mantenga dentro de un rango cómodo.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 14 y 18 kilómetros por hora. Este viento moderado no solo proporcionará un alivio del calor, sino que también será ideal para quienes disfrutan de actividades como el ciclismo o el senderismo. Las ráfagas de viento, que alcanzarán hasta 29 kilómetros por hora, pueden ser un factor a considerar para quienes planeen realizar actividades al aire libre, especialmente en áreas abiertas.

El orto se producirá a las 07:31, lo que permitirá disfrutar de un hermoso amanecer, mientras que el ocaso está previsto para las 21:28, ofreciendo una larga jornada de luz solar. Este es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza, organizar un picnic en el parque o simplemente relajarse en el jardín. Con un tiempo tan favorable, los habitantes de Camas tienen la oportunidad de aprovechar al máximo este día soleado, ya sea en compañía de amigos o en solitario, disfrutando de la calidez del verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-05T20:59:08.