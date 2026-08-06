El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de agosto

Hoy, 5 de agosto de 2026, el tiempo en Cabra se presenta con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. La temperatura alcanzará un máximo de 32 grados durante el día, lo que sugiere que será un día caluroso, especialmente en las horas centrales.

A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 30 grados por la tarde y bajando a 28 grados hacia la noche. Este descenso será bienvenido, ya que permitirá disfrutar de una velada más fresca y agradable. La humedad relativa también irá en aumento, comenzando en un 32% por la mañana y alcanzando un 41% al caer la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en el horizonte. Los datos indican que la probabilidad de precipitación es del 0%, lo que significa que los habitantes de Cabra pueden planificar sus actividades sin preocuparse por sorpresas meteorológicas. Este clima seco y soleado es perfecto para disfrutar de paseos, picnics o cualquier actividad al aire libre.

El viento será otro factor a considerar hoy. Se prevé que sople desde el oeste a una velocidad de 12 km/h, aumentando a 20 km/h en algunos momentos. Esta brisa ligera será refrescante y ayudará a mitigar el calor del día, especialmente durante las horas más calurosas. Hacia la tarde, el viento podría alcanzar ráfagas de hasta 14 km/h, lo que contribuirá a una sensación de confort en el ambiente.

Los amaneceres en Cabra son siempre un espectáculo, y hoy no será la excepción. El sol saldrá a las 07:24, brindando una hermosa luz matutina que iluminará el paisaje. Por la noche, el ocaso se producirá a las 21:21, ofreciendo un cierre perfecto a un día soleado.

En resumen, el tiempo en Cabra para hoy es ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa agradable. No hay indicios de lluvia, lo que garantiza un día perfecto para actividades en familia o con amigos.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-05T20:59:08.