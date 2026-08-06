El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de agosto

Hoy, 5 de agosto de 2026, Las Cabezas de San Juan se prepara para un día mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, permitiendo que el sol brille intensamente. La temperatura comenzará a ascender, alcanzando un máximo de 29 grados durante la tarde, lo que sugiere que será un día caluroso, típico del verano andaluz.

A medida que avanza el día, se espera que la temperatura descienda ligeramente, situándose en torno a los 27 grados por la tarde y 26 grados hacia la noche. Este descenso será bienvenido, ya que las temperaturas más frescas de la tarde permitirán disfrutar de actividades al aire libre sin el agobio del calor extremo.

La humedad relativa también jugará un papel importante en el confort del día. Se anticipa que la humedad se mantenga en niveles moderados, comenzando en un 50% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 58% por la noche. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante las horas centrales del día, pero en general, las condiciones seguirán siendo agradables.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste a una velocidad de 19 km/h, lo que proporcionará una brisa refrescante que ayudará a mitigar el calor. A lo largo del día, la dirección del viento cambiará, soplando desde el suroeste a 15 km/h y luego desde el sur a 13 km/h. Esta variabilidad en la dirección del viento puede ofrecer momentos de alivio, especialmente durante las horas más calurosas.

Es importante destacar que no se esperan precipitaciones en el día de hoy, lo que significa que las probabilidades de lluvia son nulas. Esto es una excelente noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo. La ausencia de lluvia también permitirá que los eventos programados en la localidad se desarrollen sin contratiempos.

En resumen, el día de hoy en Las Cabezas de San Juan se presenta como una jornada ideal para disfrutar del verano. Con un cielo despejado, temperaturas cálidas y una brisa suave, los habitantes y visitantes podrán aprovechar al máximo las actividades al aire libre, ya sea en parques, terrazas o en la playa cercana. ¡A disfrutar del sol y del buen tiempo!

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-05T20:59:08.