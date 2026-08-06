El tiempo en CÃ³rdoba: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en CÃ³rdoba según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 5 de agosto de 2026, Córdoba se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con cielos sin nubes que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 34 grados durante las horas más cálidas, lo que sugiere que será un día caluroso, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar golpes de calor.
A medida que avance el día, se espera que las temperaturas comiencen a descender, alcanzando los 32 grados por la tarde y bajando a 30 grados en la noche. La noche se presentará igualmente despejada, lo que permitirá disfrutar de un cielo estrellado, ideal para quienes deseen salir a pasear o simplemente relajarse en sus patios o terrazas.
La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se prevé que se mantenga en niveles relativamente bajos, comenzando en un 28% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 46% hacia la noche. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más soportable durante las horas más calurosas, aunque se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas pico de calor.
En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el oeste con velocidades que oscilarán entre 17 y 21 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 34 km/h en su punto máximo. Este viento puede ofrecer un alivio momentáneo del calor, especialmente durante la tarde, aunque también podría generar algunas ráfagas que podrían ser notorias en espacios abiertos.
No se prevén precipitaciones para el día de hoy, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de que será un día perfecto para disfrutar de la naturaleza o realizar actividades recreativas.
En resumen, el tiempo en Córdoba para hoy se presenta como ideal para disfrutar del verano, con temperaturas altas, cielos despejados y un viento que, aunque moderado, puede ofrecer un poco de frescura. Se recomienda a los cordobeses aprovechar el día, pero siempre con precauciones ante el calor, asegurándose de mantenerse hidratados y protegidos del sol.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-05T20:59:08.
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