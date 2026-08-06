El tiempo en Ãbeda: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de agosto
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Ãbeda según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 5 de agosto de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Úbeda, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las condiciones meteorológicas indican que el cielo estará completamente despejado durante todo el día, lo que es ideal para actividades al aire libre y para aquellos que desean aprovechar el verano en la ciudad.
En cuanto a la temperatura, se anticipa que alcanzará un máximo de 32 grados a lo largo de la jornada. Este calor será más pronunciado durante las horas centrales del día, por lo que se recomienda a los ciudadanos tomar precauciones, como mantenerse hidratados y buscar sombra en las horas más calurosas. A medida que avance la tarde, la temperatura comenzará a descender, alcanzando los 30 grados hacia el final del día.
La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Se prevé que la humedad se mantenga en niveles relativamente bajos, comenzando en un 25% por la mañana y aumentando ligeramente hasta un 32% hacia la tarde. Esto significa que, aunque las temperaturas sean elevadas, la baja humedad puede hacer que el calor sea más tolerable, aunque se debe tener en cuenta que la sensación térmica puede variar.
En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste con una velocidad de 12 km/h, aumentando a 21 km/h en las horas más cálidas. Este viento puede proporcionar un alivio momentáneo del calor, especialmente durante las horas de mayor temperatura. Sin embargo, se prevé que la velocidad del viento disminuya a lo largo de la tarde, lo que podría hacer que la sensación de calor sea más intensa.
No se anticipan precipitaciones para el día de hoy, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para disfrutar de paseos, picnics o cualquier actividad que se realice en el exterior.
El orto se producirá a las 07:19, brindando una hermosa luz matutina para comenzar el día, mientras que el ocaso se espera para las 21:18, ofreciendo una larga jornada de luz solar. En resumen, hoy en Úbeda se presenta como un día ideal para disfrutar del verano, con cielos despejados, temperaturas cálidas y sin riesgo de lluvia.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-05T20:59:08.
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