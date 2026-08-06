El tiempo en BailÃ©n: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de agosto

El día de hoy, 5 de agosto de 2026, Bailén se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con cielos sin nubes que permitirán que el sol brille intensamente a lo largo de la jornada. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 34 grados durante las horas más cálidas, lo que sugiere que será un día caluroso, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar golpes de calor.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas comiencen a descender, alcanzando un mínimo de 31 grados por la tarde. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 25% por la mañana y aumentando ligeramente a un 31% hacia la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, por lo que se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas pico de sol.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con una velocidad de 15 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, se espera que la velocidad del viento disminuya a lo largo del día, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 24 km/h en la mañana, bajando a 10 km/h por la tarde y 9 km/h hacia la noche. Esto significa que, aunque el viento será presente, no será lo suficientemente fuerte como para causar molestias significativas.

No se anticipan precipitaciones para el día de hoy, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo. La ausencia de lluvias también sugiere que el suelo permanecerá seco, lo que podría ser un factor a considerar para los agricultores y jardineros de la zona.

El amanecer se producirá a las 07:21, ofreciendo un hermoso espectáculo matutino, mientras que el ocaso se espera para las 21:20, brindando una larga jornada de luz solar. Este es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza, realizar deportes al aire libre o simplemente relajarse en un parque local. Con un tiempo tan favorable, Bailén se presenta como un lugar ideal para disfrutar del verano en su máxima expresión.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-05T20:59:08.