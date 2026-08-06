El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de agosto

El día de hoy, 5 de agosto de 2026, Baeza se prepara para disfrutar de un tiempo excepcionalmente despejado. Desde primeras horas de la mañana, los cielos se presentan sin nubes, lo que promete un día radiante y soleado. La temperatura comenzará a ascender rápidamente, alcanzando un máximo de 32 grados alrededor del mediodía. Este calor será ideal para actividades al aire libre, pero se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones para evitar la deshidratación y el golpe de calor, especialmente durante las horas más calurosas del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles bajos, comenzando en un 25% y aumentando ligeramente a medida que avanza la jornada, alcanzando un 32% hacia la tarde. Esta combinación de baja humedad y altas temperaturas puede hacer que la sensación térmica sea más intensa, por lo que es aconsejable buscar sombra y mantenerse hidratado.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste con una velocidad de 14 km/h, aumentando a 25 km/h en momentos puntuales. Esta brisa puede ofrecer un alivio temporal del calor, especialmente en las horas de la tarde, cuando las temperaturas son más elevadas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la racha máxima de viento podría alcanzar los 21 km/h, lo que podría ser notable en áreas abiertas.

No se prevén precipitaciones para el día de hoy, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de que será un día perfecto para disfrutar de la belleza de Baeza, ya sea paseando por sus calles históricas o disfrutando de un picnic en uno de sus parques.

El orto se producirá a las 07:20, brindando a los habitantes la oportunidad de comenzar el día con luz natural desde temprano. Por la tarde, el ocaso se espera a las 21:19, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz solar. Este es un momento ideal para disfrutar de la gastronomía local en las terrazas de los restaurantes, donde los visitantes pueden deleitarse con platos típicos mientras el sol se oculta en el horizonte.

En resumen, el tiempo en Baeza para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y una brisa agradable. Es un día para aprovechar al máximo y disfrutar de todo lo que esta hermosa ciudad tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-05T20:59:08.