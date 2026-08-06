El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de agosto

El día de hoy, 5 de agosto de 2026, se presenta en Baena con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las condiciones meteorológicas indican que no se esperan precipitaciones, lo que es ideal para actividades al aire libre y para aquellos que planean disfrutar de la naturaleza o realizar eventos al exterior.

Las temperaturas alcanzarán un máximo de 33 grados durante las horas más cálidas del día, especialmente en la tarde. Este calor será más pronunciado, por lo que se recomienda a los habitantes y visitantes de Baena que tomen precauciones, como mantenerse hidratados y buscar sombra en las horas pico de sol. A medida que avance el día, se espera que las temperaturas comiencen a descender, alcanzando un mínimo de 29 grados por la noche.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 28% por la mañana y aumentando ligeramente a un 37% hacia la noche. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida durante el día, por lo que es importante estar atentos a las recomendaciones de salud en relación con el calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste a una velocidad de 14 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 21 km/h. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas de la tarde, y es un factor a considerar para quienes planean actividades al aire libre, ya que puede influir en la sensación térmica.

La salida del sol se producirá a las 07:24, brindando un hermoso amanecer que los habitantes de Baena podrán disfrutar. Por otro lado, el ocaso está programado para las 21:21, lo que significa que habrá muchas horas de luz solar para aprovechar el día.

En resumen, el tiempo en Baena para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado y temperaturas cálidas. Se aconseja a la población que tome las precauciones necesarias para mantenerse fresco y seguro durante las horas más calurosas del día. Con un viento moderado y sin posibilidad de lluvia, hoy se presenta como un día perfecto para disfrutar de la belleza del verano en esta encantadora localidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-05T20:59:08.