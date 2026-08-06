El tiempo en AndÃºjar: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de agosto

Hoy, 5 de agosto de 2026, Andújar se prepara para disfrutar de un día mayormente despejado, con condiciones ideales para actividades al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la ciudad y eleven las temperaturas a niveles agradables.

A lo largo del día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 34 grados , lo que sugiere que será un día caluroso. Es recomendable que los habitantes y visitantes de Andújar tomen precauciones ante el calor, como mantenerse hidratados y buscar sombra durante las horas pico de sol. La temperatura comenzará a descender hacia la tarde, alcanzando los 30 grados en las horas más frescas de la noche.

La humedad relativa se mantendrá en niveles relativamente bajos, comenzando en un 26% por la mañana y aumentando ligeramente a un 35% hacia la noche. Esto significa que, aunque el calor será notable, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que puede hacer que el día sea más llevadero para quienes se encuentren en la calle.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre los 8 y 15 kilómetros por hora. Este viento, aunque moderado, puede ofrecer un alivio momentáneo del calor, especialmente durante las horas más cálidas del día. No se anticipan rachas fuertes, lo que permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin inconvenientes.

En lo que respecta a la precipitación, no se esperan lluvias en Andújar durante el día de hoy. Los pronósticos indican un 0% de probabilidad de precipitaciones, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es una buena noticia para aquellos que planean disfrutar de eventos al aire libre, como paseos por el parque o reuniones familiares.

En resumen, Andújar vivirá un día soleado y caluroso, ideal para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre. Con temperaturas altas, baja humedad y un viento suave, los habitantes podrán aprovechar al máximo este día de verano. Se recomienda tomar las precauciones necesarias para mantenerse fresco y disfrutar de lo que la jornada tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-05T20:59:08.