El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de agosto

El día de hoy, 5 de agosto de 2026, Almonte se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, permitiendo que los rayos del sol iluminen la localidad. La temperatura comenzará a ascender, alcanzando un máximo de 29 grados durante la tarde, lo que sugiere que será un día caluroso.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura descienda ligeramente, con valores de 28 grados por la tarde y 26 grados hacia la noche. Este descenso será gradual, proporcionando un alivio del calor intenso que se experimentará en las horas pico. La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica; se prevé que se mantenga en torno al 46% durante la tarde, aumentando a un 52% por la noche, lo que podría hacer que el calor se sienta un poco más intenso en las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el oeste a una velocidad de 17 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 26 km/h. Este viento será un factor refrescante que ayudará a mitigar la sensación de calor, especialmente en las horas de mayor temperatura. A medida que el día avance, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en un rango cómodo, con ráfagas de hasta 18 km/h por la tarde y 22 km/h por la noche.

Es importante destacar que no se prevén precipitaciones para el día de hoy, lo que significa que los habitantes de Almonte pueden disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite planificar actividades al aire libre sin preocupaciones.

El orto se producirá a las 07:33, brindando a los madrugadores la oportunidad de disfrutar de un hermoso amanecer, mientras que el ocaso se espera para las 21:29, ofreciendo una larga jornada de luz solar. En resumen, el tiempo de hoy en Almonte será perfecto para disfrutar de la naturaleza, realizar deportes al aire libre o simplemente relajarse en el exterior, aprovechando al máximo el esplendor del verano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-05T20:59:08.