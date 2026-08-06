El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de agosto

El día de hoy, 5 de agosto de 2026, Aljaraque se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, permitiendo que los rayos del sol calienten la atmósfera. La salida del sol se ha producido a las 07:35, y se espera que el ocaso ocurra a las 21:31, lo que brinda una amplia ventana de luz natural para los habitantes y visitantes de la localidad.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 26 y 29 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. Este rango de temperaturas sugiere un tiempo cálido, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda tomar precauciones ante el calor, especialmente en las horas más calurosas. La sensación térmica podría ser un poco más elevada debido a la exposición solar directa.

En cuanto a la humedad relativa, se prevé que se mantenga en torno al 57% durante la tarde, aumentando ligeramente a un 59% en la noche. Esta humedad, combinada con las altas temperaturas, podría hacer que la sensación de calor sea más intensa, por lo que es aconsejable mantenerse hidratado y buscar sombra cuando sea necesario.

En lo que respecta al viento, se espera que sople desde el oeste a una velocidad de 10 km/h, aumentando a 18 km/h en su racha máxima. Este viento moderado puede proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente durante las horas más cálidas del día. A medida que avance la tarde, el viento cambiará a una dirección noroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 31 km/h, lo que podría ser un factor refrescante para los que se encuentren al aire libre.

No se prevén precipitaciones para el día de hoy, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de actividades recreativas, paseos por el campo o simplemente relajarse en el jardín.

En resumen, Aljaraque disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y un viento que aportará frescura. Es un momento perfecto para salir y aprovechar el buen tiempo, ya sea en familia, con amigos o disfrutando de un tiempo a solas en la naturaleza.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-05T20:59:08.