El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de agosto

La jornada del 5 de agosto de 2026 en La Algaba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Desde primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, con una visibilidad óptima que invitará a los habitantes a salir y aprovechar el buen tiempo. La salida del sol está prevista para las 07:31, marcando el inicio de un día que promete ser cálido.

Las temperaturas durante el día alcanzarán un máximo de 31 grados , lo que sugiere que será un día caluroso, especialmente en las horas centrales. A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura descienda ligeramente, situándose en torno a los 30 grados a media tarde y bajando a 28 grados hacia el final del día. Es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y busquen sombra en las horas más calurosas para evitar golpes de calor.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. Con niveles que oscilarán entre el 40% y el 49% a lo largo del día, la combinación de calor y humedad podría hacer que la sensación térmica sea un poco más elevada de lo que marcan los termómetros. Por lo tanto, es aconsejable que quienes realicen actividades al aire libre tomen precauciones y se protejan del sol.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste con velocidades que alcanzarán los 21 km/h en su punto máximo. Este viento podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas más calurosas del día. Sin embargo, se espera que la velocidad del viento disminuya a medida que avance la tarde, con ráfagas de hasta 18 km/h hacia el final del día.

No se anticipan precipitaciones, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para actividades al aire libre, eventos familiares o simplemente disfrutar de un paseo por el municipio.

En resumen, el 5 de agosto de 2026 será un día soleado y caluroso en La Algaba, con temperaturas elevadas, baja probabilidad de lluvia y un viento moderado que podría ofrecer algo de frescura. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre, siempre con precauciones ante el calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-05T20:59:08.