El tiempo en AlcalÃ¡ la Real: previsión meteorológica para hoy, miércoles 5 de agosto

Hoy, 5 de agosto de 2026, Alcalá la Real se prepara para disfrutar de un día mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que el sol brille intensamente durante la mayor parte del día. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 30 grados en las horas centrales, proporcionando un ambiente cálido y agradable para actividades al aire libre. A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura descienda gradualmente, alcanzando los 28 grados por la noche.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 32% por la mañana y aumentando ligeramente a un 36% durante la tarde, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida. Sin embargo, la combinación de cielos despejados y temperaturas agradables hará que el día sea ideal para disfrutar de paseos, picnics o cualquier actividad que invite a estar en contacto con la naturaleza.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste a una velocidad de 13 km/h, lo que proporcionará una brisa refrescante, especialmente en las horas más calurosas del día. A lo largo de la tarde, el viento cambiará de dirección hacia el oeste, manteniendo una velocidad constante de 7 km/h. Esta brisa será un alivio para los que se encuentren al aire libre, haciendo que la temperatura se sienta más llevadera.

Es importante destacar que no se esperan precipitaciones en el día de hoy, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco, perfecto para disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

Los amaneceres y atardeceres también serán espectaculares, con el sol saliendo a las 07:22 y poniéndose a las 21:19. Este amplio rango de luz solar permitirá a los habitantes y visitantes de Alcalá la Real aprovechar al máximo el día, ya sea explorando los alrededores, disfrutando de la gastronomía local en terrazas al aire libre o simplemente relajándose en el parque.

En resumen, el tiempo de hoy en Alcalá la Real se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de un día soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un momento ideal para salir y disfrutar de todo lo que esta hermosa localidad tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-05T20:59:08.