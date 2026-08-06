Hoy, 5 de agosto de 2026, Alcalá de Guadaíra se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que promete un día agradable para disfrutar al aire libre. Desde primeras horas de la mañana, los cielos se mantendrán sin nubes, permitiendo que el sol brille intensamente. La temperatura comenzará a ascender, alcanzando un máximo de 31 grados durante la tarde, lo que sugiere que será un día caluroso. Es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y busquen sombra en las horas pico de calor.

La humedad relativa también jugará un papel importante en la sensación térmica. A lo largo del día, se espera que la humedad se sitúe en torno al 45% por la mañana, aumentando gradualmente hasta un 56% hacia la tarde. Esto podría hacer que la sensación de calor sea un poco más intensa, por lo que se aconseja tomar precauciones, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur, con una velocidad de 21 km/h, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, se espera que la velocidad del viento disminuya a 17 km/h en las horas posteriores, lo que podría hacer que la tarde se sienta más calurosa. Las rachas máximas de viento alcanzarán los 32 km/h, lo que podría ser notable en áreas abiertas.

No se anticipan precipitaciones durante el día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos por el parque o reuniones familiares.

La salida del sol se producirá a las 07:31, brindando un hermoso amanecer, mientras que el ocaso está previsto para las 21:27, ofreciendo una larga jornada de luz natural. Este es un buen momento para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá estable y agradable.

En resumen, el día de hoy en Alcalá de Guadaíra se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del verano, con cielos despejados, temperaturas cálidas y sin riesgo de lluvias. Se recomienda a los ciudadanos que aprovechen el buen tiempo, manteniendo siempre la precaución ante el calor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-08-05T20:59:08.